راغب علامة ناعيًا إلياس رحباني: يا ضيعانك يا صديقي

نعى الفنان اللبناني راغب علامة الموسيقار الكبير الراحل إلياس الرحباني، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.‏وقال علامة، عبر حسابه بموقع التغريدات، قائلًا: "يا ضيعانك يا صديقي يا إلياس الرحباني، الرحمة لروحك الحلوة، برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح، وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة.. إلى جنة الخلد".وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الإثنين، والفنان الراحل من مواليد 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.