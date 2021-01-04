الخارجية: ألمانيا تدشن هيئة مساعدة تتولى المهام الإدارية

دشن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عمل هيئة مساعدة لوزارته تتولى المهام الإدارية الإثنين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة الممتد على مدار 150 عامًا.وتقع الهيئة الجديدة (المكتب الاتحادي للشئون الخارجية) في ولاية براندنبورج وستكون مسئولة عن توزيع الموارد المخصصة لمشاريع المساعدات الإنسانية وإصدار التأشيرات للقوى العاملة الوافدة من الخارج وشئون العاملين وإدارة العقارات في الخارج.وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مبررًا إنشاء هذه الهيئة: "من المهم للسياسة الفاعلة أن يتم التعامل مع هذه المهام بأكبر قدر ممكن من المهنية والكفاءة".وبدأ المكتب الذي يقع على مسافة نحو 70 كيلومترًا من مبنى وزارة الخارجية في برلين بـ80 موظفًا يعمل نصفهم مبدئيًا من براندنبورج.ومن المنتظر أن يصل عدد هؤلاء إلى ما يتراوح بين 700 - 1000 شخص بحلول عام 2025، وسيعمل هؤلاء في مكان ثابت وليس كموظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الذين يتعين تغيير أماكنهم كل بضع سنوات في البعثات التمثيلية الخارجية البالغ عددها أكثر من 200 بعثة على مستوى العالم.وتهدف الوزارة من خلال نقل المهام الإدارية إلى هيئة مساعدة إلى التمكن من التركيز بشكل أقوى على عملها الأساسي.من جانبه، قال ديتمار فويدكه، رئيس حكومة ولاية براندنبورج إن الهيئة الجديدة تمثل "دفعة مهمة" لتعزيز المنطقة، مشيرًا إلى أنه من المهم للغاية أن تظهر الحكومة الاتحادية تواجدا لها في المنطقة (شرق المانيا) وتحديدًا في العام الثلاثين لوحدة شطري ألمانيا.