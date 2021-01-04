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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: مبادرة الرئاسة «تحويل السيارات للغاز» نقلة نوعية لمصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:35 م
النائب علاء قريطم،
النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب
ولاء زين الدين
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قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن التعريف بجوانب مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية واجب وطني على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بالتضامن مع الحكومة لما له من انعكاسات قوية على الدولة المصرية، خاصة في الجانب الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس النواب خلال تصريح له أن المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة تضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة، قائلًا: «العالم كله يتجه لتحديث منظومة الطاقة واستغلال الطاقة النظيفة وتوجه الدولة يضعنا على الطريق الصحيح».

وأوضح «قريطم» أن توفر تمويل لتحويل المركبات لـ"غاز" أزال أهم عقبة أمام صاحب المركبة المحولة، مشددًا على أهمية دعم الصحافة والإعلام في توضيح العائد للمواطن والدولة من تحويل السيارة للعمل بالغاز وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى المواطن المصري حول تحويل المركبات للعمل بالغاز.

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