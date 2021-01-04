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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد النبوي ينشر بوستر فيلمه الجديد «أهل الكهف»

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:49 م
خالد النبوي
خالد النبوي
محمد مجدي
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نشر الفنان خالد النبوي بوستر فيلمه الجديد أهل الكهف، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغر (تويتر).

وأعلن النبوي عن عرض العمل قريبًا، بعدما قارب على إنهاء تصويره، ليصبح العمل جاهزًا في دور العرض.

الفيلم من تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما أمثال خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبدالوهاب.

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