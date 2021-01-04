خالد النبوي ينشر بوستر فيلمه الجديد «أهل الكهف»

نشر الفنان خالد النبوي بوستر فيلمه الجديد أهل الكهف، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغر (تويتر).وأعلن النبوي عن عرض العمل قريبًا، بعدما قارب على إنهاء تصويره، ليصبح العمل جاهزًا في دور العرض.الفيلم من تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما أمثال خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبدالوهاب.