«العناني» و«شعراوي» في الغربية لافتتاح مقر «مسار العائلة المقدسة»

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، منذ قليل، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مدينة سمنود، تمهيدًا لافتتاح مقر «مسار العائلة المقدسة» في كنيسة «السيدة العذراء والشهيد أبانوب» بعد تطويره ليكون متنفسًا سياحيًا في المدينة.وتعد محافظة الغربية هي أول محافظة أنهت أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية وأصبح أكثر جمالًا وتطورًا مقارنة بهيئته قبل أعمال التطوير.