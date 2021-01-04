«خليك في البيت».. نهال النافوري معكم في عرض بانورامي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية طرح معرض الفنانة نهال النافوري للعرض البانورامي الإلكتروني وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت - الثقافة بين ايديك)، للحد من تفشي فيروس كورونا.وأقيم معرض نهال النافورى فى الفترة من 19 - 3112014 بمركز محمود مختار الثقافى، ويمكن الآن متابعته عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.وتهتم الفنانة والباحثة السورية نهال النافوري بالفن التشكيلي والتراث الشعبي وتربط في أغلب أعمالها تنمية المجتمع ككل وبين صون التراث الشعبي وحفظه، وتستعرض الجهود التي قامت بها الحكومة السورية في إنشاء المتاحف الفلكلورية في مقدّمها متحف التقاليد الشعبية {قصر العظم} الذي يعد إحدى قلاع الثقافة الشعبية في العالم العربي، وعلى رغم من النشاط المكثف الذي تشهده سوريا إلا أن التساؤل يظل مطروحًا.. هل هذا كاف لبعث الفنون الشعبية من كبوتها؟