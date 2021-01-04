«بخار الحمام» يقتل «أسماء» في بني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها في بني سويف، اليوم الإثنين، نتيجة اختناقها ببخار حمام منزلها في قرية «منهرو» التابعة لمركز إهناسيا في محافظة بني سويف، وتمَّ نقلها جثة هامدة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.وتلقَّى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول «أسماء ر. ن. ع» (23 سنة- ربة منزل) جثة هامدة وعليها آثار اختناق.وأكد زوج المتوفية أنَّها تأخرت على غير العادة في حمام المنزل، فدخل عليها ليجدها مسجاة بأرضية الحمام.وأفاد تقرير مفتش الصحة المختص بأنَّ سبب الوفاة يرجع لاستنشاق المتوفاة بخار الحمام، ما تسبب في اختناقها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة.