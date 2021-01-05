محمد الصوافي: القمة الخليجية في ظروف استثنائية.. وأي مصالحة دون مصر «ناقصة» (حوار)

- بداية، ما هي أبرز الملفات التي سيتم بحثها خلال هذه القمة؟

- ماذا عن إمكانية إتمام مصالحة خليجية مع قطر، وهل من الوارد إبرام أي اتفاق بهذا الشأن خلال هذه القمة؟

- هل سيكون الاتفاق مصالحة شاملة أم أنه سيكون اتفاق مبدئي للتهدئة تمهيدًا للمصالحة؟

- كيف ستعمل الكويت والرياض على تقريب وجهات النظر مع الدول الأخرى لإتمام المصالحة خلال هذه القمة بمشاركة قطر؟

- وكيف سيكون الموقف الإماراتي من هذا الاتفاق؟

- كيف سيتم التنسيق مع الجانب المصري في هذا الأمر؟

- هل يمكن لقطر تقديم أية ضمانات للسعودية ودول الرباعي ككل أو الكويت باعتبارها دولة الوساطة لإثبات حسن نيتها بشأن المصالحة؟

- فيما يخص الشأن الإيراني، هل يمكن لهذه القمة أن تسفر عن أي موقف خليجي جديد في ظل تغيير الإدارة الأمريكية بعد رحيل ترامب؟

- ما هي مبادئ وشروط دول الخليج للدخول في أي اتفاق نووي جديد مع إيران بعد قدوم بايدن؟

- فيما يخص الملفات العربية الأخرى، ما هي القضايا العربية التي سيتم مناقشتها خلال القمة؟

- ما هي أبرز مخرجات القمة المتوقعة بشأن هذه القضايا؟

قال الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي، إن إصرار قادة الخليج على عقد القمة الخليجية بالمملكة العربية السعودية، رغم الظروف الاستثنائية الراهنة من تفشي فيروس كورونا المستجد، هو تأكيد على استثنائية الظرف العربي والعالمي ما يحتاج إلى صياغة موقف خليجي وعربي للتعامل معها.وأكد الصوافي، في حوار مع "الدستور"، أن القمة المرتقبة ستشهد إعلان موقف رافض للتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية خاصة من تركيا وإيران، وعدم قبول أي ممارسات لشق الصف العربي في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة خاصة إعلاميًا، مشيرًا إلى أن الدول المقاطعة لقطر لديها رغبة حقيقية في إنهاء هذا الملف، إلا أن الوصول لنتيجة نهائية في هذا الأمر مرتبط بتعهدات النظام القطري وتوقفه عن ممارسة ما يضر بالدول العربية، وإلى نص الحوار..القمة الخليجية الحادية والأربعين تأتي في ظروف استثنائية حقيقية، هناك أزمة تفشي كورونا (كوفيد-19) التي شلت كل دول العالم وتداعياتها السلبية على مختلف المجالات الحياتية، وكذلك المصاعب الاقتصادية التي تشهدها كل دول العالم وإن كانت بنسب متفاوتة، إضافة إلى أنه خلال الشهر القادم (فبراير 2021) سنشهد رئيس أمريكي جديد مع توقعات بحدوث تغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية وخاصة في المنطقة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار.وعليه فإن إصرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عقد القمة رغم كل الظروف الاستثنائية، هو تأكيد على استثنائية الظرف العربي والعالمي ما يحتاج إلى صياغة موقف خليجي وعربي للتعامل معها.الدول المقاطعة لقطر جادة في المصالحة ولديها رغبة حقيقية ونية صادقة لإغلاق وإنهاء هذا الملف، إلا أن الدور الفعلي للوصول إلى نتيجة نهائية فيه مرتبط بتعهدات النظام القطري وتوقفه عن ممارسة ما يضر بالدول العربية وما هو مطلوب من هذا النظام معروف ومعلوم للجميع، إلا أنه بالملاحظة فإن الفترة ما بين البيان الذي أصدرته دولة الكويت في مسألة جهود المصالحة والآن، نستطيع أن نقول إن مؤشر حماسة تلك المصالحة يتراجع رغم كل التفاؤل الخليجي المبني على "قمة السعودية"، فيكفي أن نلاحظ أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أثناء زيارته إلى موسكو لم يكن متأكد من إتمام المصالحة مع أن شروطها واضحة من قبل الدول الأربع المكافحة للإرهاب (السعودية، مصر، الإمارات والبحرين) كما أن غياب وزير الخارجية القطري عن الاجتماع الوزاري الخليجي هو مؤشر على مدى (نية) النظام القطري في تحقيق المصالحة.وبالتالي، فالجزم في هذه الأزمة يعتمد على الدوحة بالدرجة الأولى، وعليه فإن إبرام اتفاق بشأن الأزمة (حتى لو حدث) لا يعني انتهاءها، فالموضوع فيه شروط وتم وضعها بعد أكثر من فرصة منحت لقطر لتعديل سلوكها السياسي.هذا مرتبط بمدى استعداد النظام السياسي في قطر على العودة للصف الخليجي والعربي ومدى تفهمه للخطر الذي تمثله السياسات التي يقوم بها سواءً في دعم التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم "الإخوان" ماليًا وإعلاميًا وكذلك استضافة قطر للقاعدة العسكرية التركية، مع العلم أن لتركيا مشروعها السياسي في المنطقة وتعمل على تهديد استقرار الامن القومي العربي من خلال تدخلها في الشأن الليبي.الفكرة، هي أن الأمر بيد النظام القطري فالموقف الخليجي ومصر واضح، وهو يصب في مصلحة قطر أولًا كونها دولة خليجية ودولة عربية وبالتالي ما يمس شقيقاتها يمسها، وما نحتاجه هو شعور الدولة القطرية بالمسئولية التاريخية أمام الشعوب العربية.أعتقد أن مساعي البلدين (الكويت والسعودية) تكملان بعضهما، فمنذ بداية الأزمة القطرية والكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، تقوم بمساع وساطة لإنهاء الأزمة وفي كل مرة كانت الرغبة القطرية بأن يكون الحل وفق "مقاسها" ودون تقديم أية تنازلات مع أنها السبب في الأزمة، أما السعودية مقر القرار الخليجي فهي دائمًا مع الحفاظ على المنظومة الخليجية والعمل المشترك باعتبار أن الأمن الخليجي لا يتجزأ بين دوله الست (بما فيها قطر)، لكن في المقابل لا يمكن تقبل سلوكيات قد تتسبب في تهديد أمن المنطقة فالكل في الإقليم له أهدافه في المنطقة ولن تقبل المملكة بالمساس بها، إذا مسألة تقريب وجهات النظر هي محسومة خليجيًا بأن الرياض هي مقر القرار الخليجي والكل خول المملكة بما تراه مناسبًا لأن المصلحة في النهاية للجميع.الموقف الإماراتي دائمًا وأبدًا مع المصلحة الخليجية والعربية ولا تشذ عن شقيقاتها منذ قيام دولة الاتحاد، وبالتالي موقفها كما وضحه الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنها تتطلع نحو قمة خليجية ناجحة ونحو تعزيز الحوار الخليجي، فالكل يبحث عن الوسيلة المناسبة التي يمكن أن ضمان التزام قطر فيما يخص المصالحة وهذه المسألة ليست بسهلة على نظام اعتدنا منه التهرب من التزاماته.مصر واحدة من الدول الأربعة التي قاطعت قطر وبالتالي سيكون أي حديث عن المصالحة بدونها "ناقص"، كما أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر، مؤخرًا، من أجل التنسيق والتشاور في الملفات الثنائية والعربية، هو تأكيد على الدور المصري في كل الملفات العربية بما فيها الملفات الخليجية، فمصر هي الدولة العربية القائد التاريخي وقادة دول مجلس التعاون يقدرون مصر ودورها.أضف إلى ذلك أن مصر يخصها ملف الأزمة القطرية فهي واحدة من الدول الأربعة وبالتالي طالما هناك حديث عن هذا الملف لابد من وجود مصر، كما أنه تأكيد أن رفض المساعي القطرية في تفكيك الموقف الموحد للدول العربية بقيادة السعودية.المؤشرات على أرض الواقع غير مطمئنة على الرغبة الحقيقة للنظام القطري في إيجاد حل نهائي للأزمة، لذلك فالحديث عن الضمانات مكتوبة أو موثقة ليست هي القضية، المسألة تحتاج إثبات حسن نية بطريقة عملية، غير القيام بدور غير مباشر بتلبية الرغبات التركية بعدم شمولية المصالحة لكل الدول، فالمسألة ليست كلام مكتوب ولكن مطلوب أفعال.- الملف الإيراني سيكون أحد الملفات ضمن أعمال القمة لأن سياسات النظام الإيراني تقلق الدول الخليجية والعالم، ولكن من المهم لفت الانتباه أن إيران دولة جارة ولدينا علاقات تاريخية معها وسواءً كان الرئيس الأمريكي هو ترامب أو جو بايدن، فعلاقتنا مع إيران غير مرتبطة بمن هو موجود في البيت الأبيض، لذا سياستنا الخارجية مع إيران قائمة على أن أمن المنطقة الخليج واستقراره مسئولية مشتركة بين الخليجيين وإيران وعليه فإن التدخل الإيراني في الشأن العربي سواءً في اليمن أو لبنان أو سوريا والعراق لا يخدم العمل المشترك وليس في صالح لا إيران ولا الدول الخليجية، إذا توصلنا مع إيران إلى هذا الفهم هذا يكفي.المشكلة في البرنامج النووي الإيراني أنه يعمل على تهديد استقرار المنطقة، فإذا كانت هناك من شروط هو الابتعاد على الجانب العسكري له والسماح للجان التفتيش الدولية بمتابعة أعمال البرنامج.بشكل عام، بما أن الدول الخليجية حاليًا هي التي تمثل مركز الثقل السياسي العربي، وبما أن العمل العربي المشترك شبه جامد ولا وجود له، فإن مناقشة مستقبل كل القضايا العربية الأخرى والأزمات التي تمر بها الدول ستكون محل اهتمام خاصة في ظل وجود جهود خليجية مشتركة مع الجهود الدولية مبذولة في ملفات اليمن وليبيا وسوريا، كما أن دور مصر يعطي زخمًا عربيًا انطلاقًا من مكانة دورها في السياسة العربية والدولية.إعلان موقف رافض للتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية خاصة من تركيا وإيران، وعدم قبول ممارسات النظام القطري شق الصف العربي في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة خاصة إعلاميًا، وتأكيد على أولوية القضية الفلسطينية في السياسة العربية وتحقيق السلام في المنطقة، دعم المواقف العربية الداعية للم الشمل العربي وتحقيق المصالحة بين القوى المتنافسة، تنديد كل الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تقوم بها الميليشيات والجماعات الخارجة على القانون خاصة في العراق.