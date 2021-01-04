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كيفية الحصول على فيتامين «د» بأمان من الشمس

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:18 م
فيتامين د
فيتامين د
شيماء دهب
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يعد فيتامين "د" من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بصورة كبيرة، وأفضل مصدر لاستخلاصه هو الشمس، ويتكون هذا الفيتامين من الكوليسترول الموجود في بشرتك عندما تتعرض لأشعة الشمس، وهذا هو السبب في أهمية الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس للحفاظ على مستويات فيتامين د المثلى في الجسم.

وقالت الدكتورة ولاء أبوالحجاج، استشاري التغذية العلاجية، إن فيتامين "د" المعروف أيضًا بفيتامين أشعة الشمس يلعب دورًا مهمًا في القيام بالوظائف الأساسية لجسمك، ويصنع جسمك فيتامين "د"، عندما يدخل ضوء الشمس للكوليسترول الموجود في خلايا الجلد، وعندما تتعرض بشرتك لأشعة الشم، تضرب الأشعة فوق البنفسجية بـ(UVB) الكوليسترول وتوفر الطاقة اللازمة لتكوين الفيتامين.

ولفتت إلى أن فيتامين "د" يساعد أيضًا الخلايا الموجودة في أمعائك على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على عظام قوية وصحية، وغالبًا ما يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم بمشكلات صحية مثل هشاشة العظام والسرطان والاكتئاب، وضعف العضلات.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن السؤال الذي لا يزال قائما، متى يكون أفضل وقت لتعريض نفسك للشمس؟ حيث أكد العديد من الدراسات أن منتصف النهار هو أفضل وقت لأخذ حمام شمس، ففي الظهيرة، تكون الشمس في أعلى نقطة لها، وتكون أشعة UVB أكثر كثافة هذا يعني أيضًا أنك ستحصل على المزيد من فيتامين د في وقت أقل.

وأشارت أبوالحجاج إلى أن حمامات الشمس لمدة 10 دقائق على الأقل و30 دقيقة كحد أقصى تعد مثالية لامتصاص ما يكفي من فيتامين د في اليوم، ويعد من الساعة 8 إلى 11 صباحا أكثر الأوقات أمانًا للحصول على فيتامين د، حيث إن تعريض بشرتك للشمس بعد الظهر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل السرطان.

وتابعت: من أجل تعريض معظم بشرتك للشمس، من الأفضل ارتداء بلوزة بأكمام قصيرة، وتأكد من عدم الجلوس لفترة طويلة في الشمس القاسية، حيث يمكن أن تسمر بشرتك وتحرقها ويمكنك ارتداء قبعة ونظارات شمسية لمنع الشمس من الاصطدام المباشر بوجهك، ويمكنك أخذ حمام شمس 3-4 مرات في الأسبوع، وهو ما سيعوض جسمك عن احتياج جسمك لفيتامين د.

وقالت إن الكريم الواقي من الشمس يحتوي على مواد كيميائية معينة تعكس أو تمتص أو تبدد ضوء الشمس، حتى إن بعض الدراسات توصلت إلى أن واقي الشمس بعامل حماية 30 أو أكثر يقلل إنتاج فيتامين د في الجسم بحوالي 95-98٪.

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