اليونان: نتطلع لاستئناف مباحثات استكشافية مع تركيا

أكدت اليونان، اليوم الإثنين، تلقيها تأكيدات تركية، بأن أنقرة ستكف عن التنقيب في مناطق سيادتها شرق المتوسط.وأشارت الحكومة اليونانية إلى تطلعها إلى استئناف محتمل للمحادثات الاستكشافية مع أنقرة، وفقا لموقع العربية.وكانت حذرت صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية، صباح اليوم، من خطورة مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق التي استخدمت ذريعة لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.ووصف التقرير الخطوة بـ"شبه القاتلة" لليونان، وأثار التقرير قضية التهديدات التركية لليونان منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما منع قرار البرلمان التركي، أثينا من توسيع مياهها الإقليمية 12 ميلًا بحريًا في بحر إيجه، التحرك الذي أثار مخاوف من إشعال حرب في المنطقة.