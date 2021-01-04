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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصاعد الغضب في فرنسا بسبب بطء توفير لقاح كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:58 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تصاعد الغضب في فرنسا، اليوم الإثنين، بسبب بطء توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال جان روتنر، رئيس منطقة جراند إيست، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا لشبكة "فرانس 2"، اليوم: "كل شيء يتم تقريره في باريس"، مضيفا أن بطء توفير اللقاحات يمثل "فضيحة للدولة"، قائلا إن شراء سيارة الآن أسهل من الحصول على اللقاح.

من ناحية أخرى، دافع رئيس هيئة الصحة العامة في فرنسا عن أعمال الحكومة، وقال إن الأولوية هي تطعيم كبار السن المقيمين في دور الرعاية في مكان تواجدهم، بدلا من مطالبتهم بالذهاب لمراكز التطعيم.

وقد تلقى 500 شخص حتى الآن فقط لقاح كورونا، بعد مرور أكثر من سبعة أيام على بدء حملة التطعيم في البلاد، حسب ما ذكره موقع "كوفيد تراكر" الإلكتروني.

وقد بلغ عدد من تلقوا تطعيم كورونا في ألمانيا، التي بدأت حملة التطعيم في نفس الوقت، أكثر من 240 ألفا.

يذكر أن فرنسا تضررت بصورة كبيرة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

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