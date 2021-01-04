ضبط 8 أطنان حشيش و8 ملايين قرص كبتاجون داخل حاوية بميناء بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى- الأمن العام»، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء غرب بورسعيد "بنظام الترانزيت") ومشمولها المستندى (بلاستيك)، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها.وتم تشكيل لجنة أمنية، ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية.. أسفرت أعمالها عن ضبط (41،107 طربة لمخدر الحشيش وزنت (8،225،000 طن) ثمانية أطنان ومائتين وخمسة وعشرين كيلوجراما- وكذا ضبط عدد 8076 كيسا لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس (عدد 1000 قرص)، بإجمالى عدد (8،076،000) ثمانية ملايين وستة وسبعين ألف قرص.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (611،520،000 ستمائة وإحدى عشر مليونا وخمسمائة وعشرين ألف جنيه تقريبًا).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.