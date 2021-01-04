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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

زيارة المجوس.. الحلقة الأحدث من «قصص الكتاب المقدس للأطفال»

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:23 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من برنامج «قصص الكتاب المقدس للأطفال».

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت شعار «زيارة المجوس».

يشار إلى أن برنامج «قصص الكتاب المقدس للأطفال» يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بالتعاون مع رهبنة الآباء الدومنيكان بإقليم فرنسا، وهو عبارة عن سلسلة فيديوهات تعليمية للأطفال.

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