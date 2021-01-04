رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلالة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا تثير قلقًا أكبر في بريطانيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:54 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الإثنين، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا هي أكثر إثارة للمشكلات من السلالة المتحورة التي أدت إلى عمليات إغلاق جديدة في معظم أنحاء المملكة المتحدة.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، اليوم الإثنين: "أنا قلق للغاية بشأن السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا"، مستشهدا بمحادثة خلال عطلة عيد الميلاد مع نظيره في جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المقابلة قول هانكوك أيضا إن "أحد الأسباب التي تجعلهم يعرفون أن لديهم مشكلة هو أنهم، مثلنا، لديهم قدرة علمية جينومية ممتازة ليكونوا قادرين على دراسة تفاصيل الفيروس.. بل وهي تمثل مشكلة أكثر من السلالة المتحورة الجديدة في المملكة المتحدة".

يشار إلى أن السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا تتسبب في زيادة كبيرة في عدد الإصابات في البلاد، ومثل السلالة التي ظهرت في المملكة المتحدة، يبدو أنها أكثر انتشارا من السلالات السابقة، ومع ذلك، لا يوجد دليل حتى الآن على أن لقاحات «كوفيد- 19» التي تم اعتمادها حتى الآن لن تكون مجدية ضد السلالات الجديدة.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: متابعة أكسجين المستشفيات إلكترونيًا.. وتوفر مخزون 12 ساعة

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
المستشار فرج فتحى فرج
المصالحة القطرية
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل