الكنيسة الكلدانية تلغى الأنشطة وتحدد 5% لحضور القداسات

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه فيما يتعلق بالشئون الكنسية الخاصة بهم، فقد تقرر إلغاء كل الأنشطة في إطار الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقرر إلغاء كل المظاهر الاحتفالية في كل الكنائس الكلدانية، مع استمرار القداسات بنسبة 5% فقط، أى بمعدل 50 شخصًا بالحجز والاتفاق المسبق.وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.