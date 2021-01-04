11 مليون جنيه تكلفة تطوير شبكات كهرباء كفرالشيخ

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، بتكلفة استثمارية 11 مليونًا و534 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.وأثنى المحافظ، في بيان، اليوم الإثنين، بالاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات.ولفت إلى أهمية تفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.