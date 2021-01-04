رسالة الأنبا باسيليوس فوزي بمناسبة عيد الميلاد (فيديو)

واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستان القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عبر الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الرسالة الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأنبا باسيليوس فوزي، مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المنيا.وقال مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المنيا، في رسالته التي جاءت بصيغة الفيديو، إن أزمة فيروس كورونا المستجد كلما اقتربت من الذروة فلدينا إيمان بأن الفجر يلوح في الأفق.