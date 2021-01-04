آخرهم الحجاب.. مواقف رانيا يوسف المثيرة للجدل

«البطانة»

"صور المتحرشين"

"فيديو جريء"

عادت الفنانة رانيا يوسف من جديد إلى تصدر التريند، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، حيث قالت فى تصريحات تلفزيونية: «ليه ألبس الحجاب، الطرحة هتزود مني إيه، هو أنا كده مش مستورة، شايفني لابسة مايوه؟، فأنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى».وتابعت: «من امتى يا جماعة كنا محجبين»، ليرد المذيع عليها من 1400 سنة كنا محجبين، لتعود رانيا وتقول: «احنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر التسعينيات، فزوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين ونشاهد ذلك في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود».تصريحات رانيا أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز مواقفها التي تصدرت فيها التريند.كانت من بين القضايا التى أثارتها الفنانة رانيا يوسف هو ظهورها بفستان البطانة وهو الفستان الذي ظهرت به فى أحد المناسبات وكان من غير بطانة، ونجحت رانيا يوسف في استغلال واقعة "البطانة" تماما، وجعلت من نفسها حديثا دائما عبر "السوشيال ميديا" بمختلف منصاتها، فالتفاعل والجدل حاضرين باستمرار عندما تنشر صورة لها، سواء أكانت صورة عادية، وهذا النوع لا تفضله رانيا يوسف، أو صورا أخرى بـ"هوت شورت" أو بـ"مايوه" أو بفستان مثير.فى 2020 قررت رانيا يوسف أن تتصدر التريند بصور المتحرشين وقالت فى تصريحات تلفزيونية لها: "قررت أفضح المتحرشين، بيدخلوا على صفحاتي على الانستغرام ويشتموني ويكتبوا كلام يشيب، ورسائل بتشيب، أنا لو بعت سكرين شوتس على الحاجات اللي بتنكتب حتى من قبل الفستان من أول ما فتحت صفحة الفيسبوك وأنا يعني عندي حالة ذهول.."كانت قد أشعلت الفنانة رانيا يوسف، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث بجرأة عن أنوثتها، لتتعرض لانتقادات واسعة ويتبادل مستخدموا السوشيال ميديا بكل منصاتها مقطع الفيديو ما بين السخرية والانتقادات الواسعة.وظهرت رانيا يوسف في لقاء تلفزيوني وهي تتحدث عن مفاتنها بجرأة، فعندما سألها مقدم البرنامج عن أسباب ارتدائها لفساتين تبرز مفاتنها، لترد عليه النجمة المصرية قائلة: "مش أنا لوحدي اللي بلبس حاجات تبين مفاتني كل الفنانات بيلبسوا كده.. يمكن علشان أنا مؤخرتي مميزة شوية!"