رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم الحجاب.. مواقف رانيا يوسف المثيرة للجدل

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:37 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
ريم محمود
طباعة
عادت الفنانة رانيا يوسف من جديد إلى تصدر التريند، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، حيث قالت فى تصريحات تلفزيونية: «ليه ألبس الحجاب، الطرحة هتزود مني إيه، هو أنا كده مش مستورة، شايفني لابسة مايوه؟، فأنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى».

وتابعت: «من امتى يا جماعة كنا محجبين»، ليرد المذيع عليها من 1400 سنة كنا محجبين، لتعود رانيا وتقول: «احنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر التسعينيات، فزوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين ونشاهد ذلك في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود».

تصريحات رانيا أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز مواقفها التي تصدرت فيها التريند.

«البطانة»
كانت من بين القضايا التى أثارتها الفنانة رانيا يوسف هو ظهورها بفستان البطانة وهو الفستان الذي ظهرت به فى أحد المناسبات وكان من غير بطانة، ونجحت رانيا يوسف في استغلال واقعة "البطانة" تماما، وجعلت من نفسها حديثا دائما عبر "السوشيال ميديا" بمختلف منصاتها، فالتفاعل والجدل حاضرين باستمرار عندما تنشر صورة لها، سواء أكانت صورة عادية، وهذا النوع لا تفضله رانيا يوسف، أو صورا أخرى بـ"هوت شورت" أو بـ"مايوه" أو بفستان مثير.

"صور المتحرشين"
فى 2020 قررت رانيا يوسف أن تتصدر التريند بصور المتحرشين وقالت فى تصريحات تلفزيونية لها: "قررت أفضح المتحرشين، بيدخلوا على صفحاتي على الانستغرام ويشتموني ويكتبوا كلام يشيب، ورسائل بتشيب، أنا لو بعت سكرين شوتس على الحاجات اللي بتنكتب حتى من قبل الفستان من أول ما فتحت صفحة الفيسبوك وأنا يعني عندي حالة ذهول.."

"فيديو جريء"
كانت قد أشعلت الفنانة رانيا يوسف، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث بجرأة عن أنوثتها، لتتعرض لانتقادات واسعة ويتبادل مستخدموا السوشيال ميديا بكل منصاتها مقطع الفيديو ما بين السخرية والانتقادات الواسعة.

وظهرت رانيا يوسف في لقاء تلفزيوني وهي تتحدث عن مفاتنها بجرأة، فعندما سألها مقدم البرنامج عن أسباب ارتدائها لفساتين تبرز مفاتنها، لترد عليه النجمة المصرية قائلة: "مش أنا لوحدي اللي بلبس حاجات تبين مفاتني كل الفنانات بيلبسوا كده.. يمكن علشان أنا مؤخرتي مميزة شوية!"

موضوعات متعلقة

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

خاص.. أول تعليق لـ أروى جودة على «مشهد هاني»

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المستشار فرج فتحى فرج
المصالحة القطرية
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية