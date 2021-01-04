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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:18 م
معرض الفنان أحمد
معرض الفنان أحمد القط
إيمان عادل
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أعلن قطاع الفنون التشكيلية، طرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة البانورامية إلكترونيا، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت - الثقافة بين ايديك) للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

معرض الفنان أحمد القط أقيم فى الفترة من 1212014 إلى الفترة 2612014 – مركز كرمة بن هانى الثقافى والآن يمكن مشاهدته عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.

وأقام الفنان أحمد القط عدة معارض سابقة منها معرض (ونش) بمركز كرمة بن هانئ الثقافى بمتحف أحمد شوقى يناير 2014، ومعرض بقاعة (أجيال 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يناير 2015، ومعرض (الطبيعة) بجاليرى ارتس مارت 2016، ومعرض (المفارقة) بقاعة آرت كورنر بالزمالك أكتوبر 2016، معرض بقاعة المشربية - وسط البلد أكتوبر 2017، ومعرض (وصال) بقاعة آرت كورنر أكتوبر 2017، ومعرض بعنوان (ضيا الروح) بجاليرى (أرت هوب) بالشيخ زايد يوليو 2020.

وحاز الفنان أحمد القط على عدة جوائز منها جائزة فى مجال الرسم صالون الشرق الأوسط الأول بالقاهرة، جائزة صالون الشباب السادس والعشرون فى مجال التصوير.

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