لماذا يصوم الأقباط الأربعاء والجمعة؟.. البابا يجيب

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحرص على أن يشارك جميع المنتمين إليها في صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيا.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، أن صوم الأربعاء له مدلول روحاني وهو يذكر الأقباط بخيانة يهوذا تلميذ المسيح له، في إشارة إلى أن كل متعدٍ على الله بالخطية هو خائن له.وأشار البابا تواضروس الثاني، في نصائحه التي يقدمها للأقباط بمناسبة احتفالات الكريسماس، "رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد 2021"، إلى أن صوم يوم الجمعة في تذكار ليوم الصلب.