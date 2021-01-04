انتهاء فترة الطعون على أسماء المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية غدًا

تنتهي غدا الثلاثاء، فترة تلقي الطعون والتظلمات على أسماء المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، التي تم إعلانها السبت الماضي.وسبق ان أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، السبت الماضي، عن الكشوف الأولية للمرشحين وفقا للجدول الزمني للانتخابات.وبدأ تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، كما بدأت اللجنة المشرفة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير.ومن المقرر أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل بعد الفصل في الطعون والتظلمات.وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.