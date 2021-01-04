وصايا البابا للأقباط في بداية 2021 (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «تداريب روحية».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيسبوك" عن تداريب العام الجديد 2021.وصنف البابا التدريبات بشكل يومي وأسبوعي وشهري، مشددًا في جميعها على الصلاة والصوم والمواظبة على حضور الكنيسة.