رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا أوصى الأقباط بالصلاة منه يوميًا.. تعرف على كتاب الأجبية

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:11 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
طباعة
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ملتزمة التزامًا كاملًا بالصلاة من كتاب الأجبية.

والأجبية هي كتيب صغير يحمل بين طياته الصوات التي تتلى في السواعي على مجار اليوم، وبها صلاة باكر والسواعي الثالثة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم ومنتصف الليل والستار، وكلمة أجبية مشتقة من اللفظة القبطية أجب وتعني ساعة.

وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، أن الأجبية مستوحاة من مزامير الإنجيل والتي كتب معظمها داوود النبي.

وأشار البابا تواضروس الثاني، في نصائحه التي يقدمها للأقباط بمناسبة احتفالات الكريسماس "رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد 2021"، أن داوود النبي هو أحد الأساتذة في فن الصلاة.

موضوعات متعلقة

خاص.. الجهاز الفني للأهلي يرفض الاعتراف بمسحات كورونا الخارجية

مذكرة تفاهم وبروتوكولا تعاون لدعم تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
المستشار فرج فتحى فرج
المصالحة القطرية
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية

«خليك في البيت».. نهال النافوري معكم في عرض بانورامي

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

«مرضى غيروا حياة أطبائهم» جديد العربي للنشر لـ إيلين فيسر