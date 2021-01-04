البابا أوصى الأقباط بالصلاة منه يوميًا.. تعرف على كتاب الأجبية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ملتزمة التزامًا كاملًا بالصلاة من كتاب الأجبية.والأجبية هي كتيب صغير يحمل بين طياته الصوات التي تتلى في السواعي على مجار اليوم، وبها صلاة باكر والسواعي الثالثة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم ومنتصف الليل والستار، وكلمة أجبية مشتقة من اللفظة القبطية أجب وتعني ساعة.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، أن الأجبية مستوحاة من مزامير الإنجيل والتي كتب معظمها داوود النبي.وأشار البابا تواضروس الثاني، في نصائحه التي يقدمها للأقباط بمناسبة احتفالات الكريسماس "رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد 2021"، أن داوود النبي هو أحد الأساتذة في فن الصلاة.