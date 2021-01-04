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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المرحلة الثانية بمستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا (صور)

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:09 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال جولته بمركز أبو حمص، اليوم، المرحلة الثانية من تشغيل مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، والتى تضم إنشاء "غرفة عمليات للأطفال، قسم داخلى للأطفال، قسم استقبال طوارئ، التوسع في عيادات الأطفال، منظار للأطفال" بتكلفة إجمالية ٦ ملايين جنيه.

وأشاد محافظ البحيرة بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا والتي تخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد بها من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، حيث تم تحويل المستشفى التكاملي بدمسنا إلى مستشفى تخصصي للأطفال بتكلفة إجمالية ١٩ مليون جنيه.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المستشفى تضم "٣٤ حضانة - ١٠ سرير عناية - ٢٥ مونيتور - ١١ جهاز تنفس صناعى - ٥ جهاز سباب - ٥٣ سرنجة محاليل - ٢٣ مضخة محاليل - ٢١ جهاز فوتو - ٣ جهاز سكر - ٢ جهاز أشعة - ٥ جهاز سيرفو - ١٠ جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم - ١ جهاز تشفيط متحرك - ٢ جهاز صدمات - ٧ منظار حنجري - جهاز إيكو - جهاز سونار".

رافق محافظ البحيرة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والدكتور محمود طلحة - وكيل وزارة الصحة والدكتور حمودة الجزار - وكيل مديرية الصحة، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص.

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