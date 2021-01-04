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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مذكرة تفاهم وبروتوكولا تعاون لدعم تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:28 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم، وبروتوكولي تعاون، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وإيمانًا بالأهمية النسبية لمحور توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ودفع عمليات التصدير.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مُشتركة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محليًا، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من أماني الوصال، ممثلًا عن صندوق تنمية الصادرات، وشريف الدسوقي، ممثلًا عن شركة نيسان موتورز إيجيبت.

وتحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، تم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

وقام بتوقيع البروتوكول الأول كل من رأفت عباس، مُمثلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وناصر أمين، ممثلًا عن شركة (كارجاس)، وبموجب هذا البروتوكول، يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (كارجاس)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

أما البروتوكول الثاني، فقام بتوقيعه رأفت عباس، مُمثلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعبدالفتاح عرفات، ممثلًا عن شركة (غازتك)، وبموجبه يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (غازتك)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

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