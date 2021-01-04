جلسة تصوير جديدة لـ رزان مغربي استعدادًا لـ«صابر وراضي»

خضعت الفنانة اللبنانية رزان مغربي لجلسة تصوير جديدة بفستان قصير من اللون الذهبي، حيث حرصت على وضع بعض من المكياج الخفيف الذي زاد من جمالها مرتدية حذاء من اللون الأسود.وقالت رزان، في بيان، الإثنين، إن جلسة التصوير تمت لإحدى الشركات العالمية في اليوم الذي عرض فيلمها "صابر وراضي" بالسينمات، معربة عن سعادتها الشديدة بهذا التعاون، مؤكدة أن تلك الشركة لها مكانة خاصة فى قلوب فئة كبيرة من الناس، متمنية أن يتكرر هذا التعاون مرة أخرى في وقت قريب.وتحدثت رزان مغربي عن عرض فيلمها "صابر وراضي" بالسينمات منذ أيام قليلة، بأن العمل حقق ردود أفعال إيجابية بين الجمهور الذي أشاد به بعد مشاهدته، خاصة في ظل الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا.وتجسد الفنانة اللبنانية في أحداث العمل شخصية جاسمين، التي تعمل سكرتيرة للفنان محسن محيي الدين، الذي يجلس على كرسي متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضي، الذي يجسده الفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.وأضافت رزان أن شخصيتها جادة للغاية في العمل، وتسير على نظام مختلف عمن حولها، وتتغير هذه الشخصية بشكل كامل في أواخر أحداث العمل لدخول شخص ما في حياتها، وهو ما يجعلها تتحول بشكل كامل.العمل يلعب دور البطولة فيه أحمد آدم، ورزان مغربى، ومحسن محيى الدين، وسلوى عثمان، ويوسف حسام، ويسرا مسعودى، ومحمد مهران، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد.