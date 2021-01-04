الشروط المطلوبة لإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة (فيديو وصور)

فتح مركز مصر للمعارض الدولية أبوابه لدخول الجمهور تدريجيًا لمعرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، اليوم الإثنين، وحرص القائمين على المعرض على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حرصًا على سلامة الجمهور.وحرص القائمين على المعرض على وضع شاشة عرض كبيرة داخل القاعات لعرض شرح توضيحي للشروط والمستندات المطلوبة لإحلال السيارات والمركبات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة.وفي الفيديو التالي شرح توضيحي لكافة التفاصيل من أوراق وشروط لمبادرة إحلال السيارات القديمة.