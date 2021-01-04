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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الشروط المطلوبة لإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة (فيديو وصور)

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:01 م
السيارات
السيارات
آية سالم
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فتح مركز مصر للمعارض الدولية أبوابه لدخول الجمهور تدريجيًا لمعرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، اليوم الإثنين، وحرص القائمين على المعرض على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حرصًا على سلامة الجمهور.

وحرص القائمين على المعرض على وضع شاشة عرض كبيرة داخل القاعات لعرض شرح توضيحي للشروط والمستندات المطلوبة لإحلال السيارات والمركبات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة.

وفي الفيديو التالي شرح توضيحي لكافة التفاصيل من أوراق وشروط لمبادرة إحلال السيارات القديمة.

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