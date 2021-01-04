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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«منشن كل شوية».. 16 طريقة لجذب انتباه الكراش

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:00 م
الكراش
الكراش
سلمى بدر
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تعجب الكثير من الفتيات برجال على مواقع التواصل ولا يعرفن كيفية بدء الحديث معهم، على الرغم من رغبتهم الشديدة في التعرف عليهم.

وتكشف منة فتحي، خبيرة الاتيكيت والعلاقات الاجتماعية، لـ«الدستور» كيفية بدء محادثة مع رجل نال إعجابك ولا تعرفين كيف تفتحين حوارًا معه من خلال 16 جملة يمكن بها بدء المحادثات مع ذلك الشخص عن طريق الرسائل وهى:

- صباح الخير، أتمنى لك يوم رائع.
- أحببت هذه الفرقة الغنائية التي تحدثت عنها من قبل على صفحتك الشخصية.
- ما هي أغنيتك المفضلة؟
- سأذهب إلى هذا الحفل الأسبوع المقبل، هل تريد المجئ معي؟
- أفكر في بدء مشاهدة مسلسل جديد، ما الذي تشاهده حاليًا على نتفليكس؟
- مرحبًا، لقد كنت أعمل طوال اليوم، أشعر بالملل الشديد. أي اقتراحات للأفلام؟
- ذكرني هذه الصورة أين كانت.
- لقد لاحظت أنك تشبه هذا الممثل الجذاب.
- أشيري إليه في بعض المشاركات، الكوميكس المتعلقة بالأشياء التي يقولها أو يفعلها.
- علقي على منشوره ثم أرسلي له رسالة نصية عنه في اليوم التالي.
- إذا وجدت ردا منه على دعوة الحضور في حدث ما، اسأليه عنها وحاولي الانضمام إليه.
- أشيري إليه على صور بعض الأماكن أو الأفكار الرائعة وأخبريه، يجب أن نفعل هذا في وقت ما.
- ردي دائما على الاستوري الخاصة به، وعندما يرد اسأليه كيف كان حاله.
- ارسلي له قصص او منشورات عن فرقته المفضلة أو المشاهير.
- شاركي على "الاستوري" الخاصة بك اقتباس من نص أغنية شيئًا يحبه واجعليه يبدأ المحادثة.

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