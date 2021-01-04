حبس عاطلين لحيازة سلاح بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة بالشرقية، اليوم الاثنين، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "خنجر" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.كان اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر، ومعاونه النقيب هشام نجم، بضبط كل من: "م ا ا" و"ا ب ا" عاطلين، بحوزة الأول بندقية خرطوش، والثاني بحوزته سلاح أبيض "خنجر".تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.