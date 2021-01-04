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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير طعيمة يودع الياس الرحباني بصور من الذكريات

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:29 م
أمير طعيمة
أمير طعيمة
حسين الجندي
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ودع الشاعر المصري الكبير أمير طعيمة، الموسيقار الراحل الياس الرحباني والذي توفي صباح اليوم الإثنين؛ بنشر عدد من الصور التذكارية الخاصة التي جمعت بينه وبين الراحل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأرفق طعيمة بعض الكلمات مع الصور التي نشرها معبرا عن حزنه لفقدان الراحل حيث كتب قائلا: "ذكريات كتير قوي حلوة كنت فيها الأب والأخ والصديق.. هتوحشني ضحكتك يا راجل يا طيب.. الموسيقار الكبير الياس الرحباني في ذمة الله".

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