الأردن يدين الهجوم الإرهابي في النيجر

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في قريتين غربي النيجر، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين هذا الهجوم الإرهابي الوحشي واستهداف المدنيين الأبرياء، وموقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.