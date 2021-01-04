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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على مخالفي ارتداء الكمامة إجراء «حتمي»

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:57 م
النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أشاد النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، بقرار الحكومة فرض غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة وتطبيقها من اليوم على المخالفين، قائلا: اجراء وقائي حاسم وحتمي، ضمن جملة من الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي للفيروس خلال فعاليات الموجة الثانية منه.

وأشار نسيم خلال تصريحات له اليوم، أن هناك قلقا عالميا من الفيروس خلال الموجة الثانية خصوصا بعد تحوره، وبعدما يتردد عبر أبحاث ودراسات عالمية أنه يصيب الأطفال والشباب وعلى خلاف الموجة الأولى منه في العام الماضي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن قرار فرض غرامة على الرافضين لارتداء الكمامة سواء في الشوارع أو المواصلات العامة، قرار هائل وقوي لأنه يحجّم الاصابات بشكل كبير، موضحا أنه ثبت عالميا وعلميا، أن الكمامة لها دور فاعل في منع انتقال وتفشي العدوى.

وطالب نائب بني سويف كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بتعزيز الوعي بخطورة الفيروس وتكثيف الحملات بخصوصه، مشددا على ضرورة توافر أنابيب الأكسجين بكميات كبيرة في كافة المستشفيات، وعلى غير بعض الشائعات التي تناقلت نقصانها في مستشفيات العزل مؤخرا.

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