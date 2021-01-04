إقبال جماهيري على معرض إحلال السيارات بالغاز

شهدت فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إقبالا مكثفا من قبل المواطنين في يومه الأول.افتتح المعرض صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والجهات الحكومية.وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج السيارات الميكروباص والأجرة والملاكي بواقع 250 ألف إحلال و150 ألف تحويل للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.وتم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج بتمويل 252 مليون جنيه، وتوفير 47 ألف فرصة عمل جديدة.ويعد المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمشاركة في برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.