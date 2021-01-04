الإجازات الرسمية في مصر سنة 2021 وفقًا لموقع رئاسة الجمهورية.. والرابط

يبحث الكثير عن الإجازات الرسمية في مصر سنة 2021 ونعرضها عبر هذا التقرير وفقا لموقع رئاسة الجمهورية، حيث نشر الموقع الرسمي المواعيد الرسمية للعطلات والاجازات لسنة 2021، وتنطلق عبر أيام بعيد الميلاد المجيد في شهر يناير والذي يوافق الخميس 7 يناير 2021، وتكتل هذا العام بالمولد النبوي الشريف والذي سوف يوافق يوم 18 أكتوبر 2021.





الإجازات الرسمية في مصر سنة 2021 وفقا لموقع رئاسة الجمهورية

إجازات شهر يناير: "يبدأ الموظفين إجازاتهم في هذا العام الجديد يوم الخميس 7-1-2021: ويتوافق هذا التاريخ مع أجازة عيد الميلاد المجيد كما يوجد إجازة أخرى في يوم - الإثنين 25-1-2021: أجازة عيد الشرطة وثورة يناير".





- إجازات شهر أبريل: ويأتي شهر مارس هذا العام خالي من الإجازات إلى أن يأتي يوم الأحد 25 أبريل 2021: ويوافق فيه أجازة عيد تحرير سيناء.





- إجازات شهر مايو: " يوم السبت 1 مايو 2021: إجازة عيد العمال، ثم تليها في ذات الشهر يوم الإثنين 3 مايو 2021: إجازة عيد شم النسيم، كما يأتي في هذا الشهر أيضا يوم الخميس 13 مايو إلى السبت 15 مايو 2021:إجازة عيد الفطر المبارك بالنسبة للمسلمين".





يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 يوافق فيه أجازة ثورة 30 يونيو 2021





-إجازات شهر يوليو: يوم الإثنين 19 يوليو 2021: إجازة يوم وقفة عرفات وقفة عيد الاضحى، وفي ذات الشهر يأتي أيضا يوم الثلاثاء 20 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو 2021: أجازة عيد الأضحى المبارك، أما عن يوم الجمعة والذي يوافق 23 يوليو 2021 فينتظر المصريين فيه إجازة عيد الثورة





- يوم الإثنين 9 أغسطس 2021: أجازة رأس السنة الهجرية





إجازات شهر أكتوبر: - وفي يوم الأربعاء والذي يوافق 6 اكتوبر 2021: إجازة عيد القوات المسلحة، ويوافق في ها الشهر إجازة أخرى وهي في يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021: أجازة المولد النبوي الشريف.





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