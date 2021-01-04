قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيت لحم ونابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين فلسطينيين من بيت لحم ونابلس.وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبدالرحمن سعيد العروج، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة جناتة، شرق بيت لحم.وعلى صعيد آخر، قالت مصادر أمنية في نابلس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن علاء أبوشمط، عقب دهم منزله وتفتيشه خلال مداهمتها عددا من المنازل في مدينة نابلس.