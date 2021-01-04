مسئول بـ«الصحة»: مستشفى المنيرة أهمل في حالة الطبيب وليد عبدالحليم

تستعد نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية لإنهاء التحقيقات في واقعة وفاة طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في شهر مايو من العام الماضي.واستمعت النيابة إلى أقوال مسئول من وزارة الصحة الذي أكد أنه بناء على التحقيق الإداري تبين وجود قصور في الاهتمام بالطبيب بعد حجزه وعزله نتيجة إصابته بضيق في التنفس وآلام بالصدر.وأشار إلى نقل الطبيب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وحجزه، وإعطائه دواء وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، إلا أن القلب توقف، ولم تنجح محاولات الإنعاش القلبي والرئوي وتوفى.وكانت أمرت وزيرة الصحة بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.