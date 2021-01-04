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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السكة الحديد» تكرم 3 موظفين أعادوا 63 ألف جنيه فقدت بالمحطات

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:02 م
المهندس أشرف رسلان
المهندس أشرف رسلان
علا غزال
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استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، محمود حمادة حسين، ناظر محطة نجع حمادي في قنا، وأحمد عبد الوهاب، عامل نظافة بشركة الخدمات المتكاملة بذات المحطة، وجمال كمال، رئيس حركة محطة طما، لتكريمهم نظير أمانتهم المشهودة، والتي تمثلت في عثور الأول والثاني على حقيبة بها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وعثور الثالث على حقيبة بها مبلغ 53 ألف جنيه في أثناء تأدية عملهم، وما كان منهم إلا البحث عن أصحاب الحقائب باستخدام الإذاعة الداخلية للمحطات، وتسليم المفقودات لأصحابها، والذين عرضوا مبالغ مالية عليهم نظير أمانتهم، إلا أن إيمانهم بأن تصرفهم ما هو إلا جزء من المقتضيات الوظيفية والقائمة على خدمة مستقلي المرفق وتقديم كل سُبل الراحة أثناء رحلاتهم.

وأثناء لقائه بهم، أعرب المهندس أشرف رسلان عن سعادته بمثل هذه النماذج المشرفة، داعيًا الجميع للاقتداء بهم، ومثمنًا لهم أمانتهم وحسن تصرفهم النابع عن سمو أخلاقهم وكامل علمهم بمقتضيات الواجب الوظيفي.

وأصدر رئيس الهيئة تعليماته بصرف مكافأة مالية للمكرمين، كدور رئيسي يجب على الهيئة القيام به، لجعل تلك النماذج علامات مضيئة يسير من خلفها باقي العاملين، وهم على يقين بأن هيئتهم داعمًا ومساندًا وكذا محفزًا لمن يجيد من أبنائها.

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