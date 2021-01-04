محافظ كفرالشيخ يقرر تحويل شارع 21 لاتجاهين

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، منطقة غرب مدينة كفرالشيخ.وقرر محافظ كفرالشيخ تحويل شارع "21" بالمنطقة الصناعية إلى محور مروري باتجاهين بدلًا من اتجاه واحد، بالإضافة إلى إقامة جزيرة وسطى وتشجيرها، لتيسير وتسهيل الحركة المرورية بالشارع، وكذا إزالة كافة التعديات، وربط محور 21 غرب المدينة ببقية المحاور، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من قيادات إدارة مرور كفرالشيخ.كما قرر محافظ كفرالشيخ غلق مقهيين و3 مطاعم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعدم ارتداء الكمامات والجوانتيات، بالإضافة إلى زيادة استيعاب المقاهي عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها، كما وجه المحافظ بالاكتفاء بغلق المطاعم أسبوعًا فقط دون تغريمها الغرامة المالية وقدرها 4 آلاف جنيه، وفي حين تكرار المخالفة تغلق المطاعم لمدة شهر مع تطبيق الغرامة.وشدد محافظ كفرالشيخ، خلال جولته، على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر أصحاب المقاهي والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيدًا بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظًا على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.كما تفقد محافظ كفرالشيخ محور "سعد زغلول" غرب مدينة كفرالشيخ، ووجه بإجراء بعض التعديلات، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بالمدينة، كما تفقد محافظ كفرالشيخ المنطقة المقابلة لحديقة صنعاء، وشارع الجامعة، ووجه بإزالة الإشغالات.