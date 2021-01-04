مصادر: تطوير منصة «حصص مصر» لطلاب الثانوية

كشفت مصادر في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة تسعى لزيادة مصادر التعلم خلال الفترة المقبلة.وأكدت المصادر لـ«الدستور» أن مصادر التعلم ستكون أكثر لطلاب المرحلة الثانوية العامة.وقالت إن وزارة التربية والتعليم ستعمل على تطوير وتوسيع منصة «حصص مصر» لإفادة طلاب الثانوية أكثر.وكانت مصادر بديوان الوزارة كشفت عن أنه لا رجعة عن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وسوف تكون من المنزل، ولا يوجد أي نية لدى الوزارة لإلغائها.وأضافت أنه سيتم تحديد موعد الامتحانات بعد 20 فبراير، أما عن الصف الثالث الثانوي فقالت إن امتحانات الصف الثالث الثانوي سوف تعقد في المدارس وفقًا للمتغيرات التي ستحدث في ظل كورونا.وأشارت إلى أن طلاب الصف الثالث الثانوي سيكون لهم امتحان تجريبي سوف يعقد في مارس المقبل على التابلت وتستعد الوزارة له.