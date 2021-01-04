محافظ المنوفية: تحرير 402 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تحرير 402 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بنطاق المحافظة، وذلك عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وإغلاق 354 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال يوم واحد بنطاق المحافظة.وأضاف المحافظ أن قرارات الغلق شملت 206 محلات تجارية، 32 ورشة، 51 كافيه ومطعمًا، كما تم فض 25 سرادق مناسبات (فرح، عزاء)، 16 سوقًا، فيما تم إغلاق 20 مركز وسنتر تعليمي، 4 صالات رياضية، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كل الاجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.