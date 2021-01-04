خطة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة بدمياط الجديدة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة قومية شاملة لحماية شواطئ المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر، من خلال تنفيذ عدة مشروعات جديدة واستكمال أخرى، بقيمة إجمالية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، من أجل الحفاظ على الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة، في عدة مدن منها الإسكندرية ورأس البر ودمياط.ووقعت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، ممثلة في المهندس مدحت حنا، اليوم الإثنين، عقد عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة بمدينة دمياط الجديدة، من غرب مصرف السنانية حتى غرب محطة الكهرباء، على أن يتولى الإشراف على التنفيذ الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لشرق الدلتا بورسعيد.وقال رئيس الهيئة، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر بشواطئ المدن الساحلية، للحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والاستثمارات المختلفة، كما تتضمن الخطة الجديدة تنفيذ أعمال حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية، وتدعيم الحائط الغربي برشيد، وتدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية وقلعة قايتباي.