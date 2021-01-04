تغريم محمد عدوية 343 ألف جنيه للتهرب الضريبي

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة الفنان محمد عدوية بتغريمه مبلغ 343 ألفًا و429 جنيهًا، مقدار الضريبة المستحقة، لاتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 343 ألفًا و429 جنيهًا للضرائب العامة.صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.وأوضحت القضية رقم 296 لسنة 2020 ضرائب عامة قيام الفنان بالتهرب من دفع مبلغ 343 ألفا و429 جنيها للضرائب العامة، عن أعماله مع شركات "العالمية للدعاية والنشر والإعلان، وماما فيلم، وبرودكشن".وأحالت النيابة العامة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبي، التي نظرت القضية، وقررت حكمها السابق.