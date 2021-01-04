إزالة 14 تعديًا على النيل فى 4 محافظات

تستمر الإدارات المركزية لحماية وتطوير نهر النيل، في تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدأ الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل، اليوم الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 14 حالة تعد فى محافظات "الجيزة - كفر الشيخ - أسيوط - قنا"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 57090 إزالة.من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل في وزارة الموارد المائية والري، إنه تتم متابعة جميع المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بجميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه تتم حاليًا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.