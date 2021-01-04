محافظ أسوان يتابع ميدانيًا ارتداء الكمامات.. ويشدد على تطبيق الغرامات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولة ميدانية مفاجئة جهود الأجهزة والجهات المعنية لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بإلزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل المختلفة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات هذا الفيروس.وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك توجيهات مشددة لكافة الأجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية على مدار اليوم بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث لا يوجد أدنى تهاون فى تنفيذ قرارات الحكومة بكل حزم، ولاسيما أن الهدف ليس تغريم المواطنين بل من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أى إصابات محتملة بهذا الفيروس الخطير، مناشدًا بضرورة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية، ولاسيما أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين بالمواعيد المقررة.