باسم مغنية يودّع إلياس الرحباني: «زهرة جديدة سقطت»

نعى الفنان اللبناني باسم مغنية وفاة الفنان الموسيقار إلياس الرحباني، اليوم، عن عمر يناهز الـ83 عامًا، وذلك عبر كلمات كتبها «مغنية»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وقال مغنية: "زهرة جديدة سقطت اليوم، الموت يملك ذوقا رفيعًا في اختياراته، يخطف منا مبدعينا في خلال هذه الأشهر.. وداعا حبيبنا وأستاذنا الموسيقار إلياس الرحباني".والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، وهو موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألّف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".