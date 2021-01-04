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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«مرضى غيروا حياة أطبائهم» جديد العربي للنشر لـ إيلين فيسر

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:26 م
مرضى مستشفى الحسينية
مرضى مستشفى الحسينية
خالد حماد
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على شاكلة مستشفى الحسينية، واختلاف ردود الأفعال نحو الأطباء والممرضين سواء كانوا أبطالًا في ظل الظروف العصيبة التي يمرون بها أو كانوا مذنبين ويتحملون مسؤولية ما يحدث، تترجم نهال نور مع العربي للنشر والتوزيع كتاب "ذلك المريض.. قصص مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد" للكاتبة الهولندية إيلين دي فيسِّر، وفي الكتاب يروي بعض الأطباء والممرضين قصصهم عن مرضاهم الذين غيروا حياتهم للأبد.

ينقسم الكتاب إلى عدة قصص واقعية تتناول كل منها طبيبًا مع مريضه ويحكي كيف أثرت فيه حكاية ذلك المريض بطريقة لم يتوقعها، مما يغير نظرته للحياة بأكملها.

وجمعت كل هذه القصص الصحفية الشهيرة إيلين دي فيسر ونشرتها في صحيفة "دي فولكس كرانت" الأكثر شهرة في هولندا، حيث كانت في نهاية كل أسبوع تطلب من أخصائي طبي مختلف أن يخبرها عن "ذلك المريض"؛ المريض الذي غير حياته بشكل جذري.

تتنوع هذه القصص التي نقرأها ما بين ما قد نعيشه في حياتنا اليومية وما بين المفجعة منها، والمضحكة أحيانًا، والتي لا تُنسى أحيانًا، ونجد مدى شجاعة المرضى وذويهم في تحملهم لمواجهة مرضهم وفي الوقت نفسه نجد الأطباء وهم يقدمون أفضل ما لديهم من قدرات من أجل المرضى، ونجد كذلك كيف يغلب عليهم "تعاطفهم المهني" بأن يتعاطفوا مع مرضاهم ولكنهم يحاولون إبقاء أنفسهم على مسافة منهم في الوقت نفسه. ومع ذلك، يظل هناك دائمًا مريض واحد، لأي سبب من الأسباب، من يتمكن من عبور هذه المسافة ويكون له تأثيره الدائم على حياة طبيبه.

"ذلك المريض"، كتاب يمتلئ بقصص قصيرة جدًا ومؤثرة عن التواصل والطرق غير المتوقعة التي يمكننا من خلالها أن نؤثر في حياة بعضنا بعضًا. لذا يعد هذا الكتاب ملهمًا ومؤثرًا بعمق لأي شخص عادي وليس فقط الأطباء والمرضى.

وإيلين دي فيسر ولدت في 1966، وهي صحفية في الجريدة الهولندية "دي فولكس كرانت" في 2017، بدأت تجمع القصص المختلفة لكتابها "ذلك المريض"، ومنذ بداية الفكرة حتى نشر الكتاب، صار من الأكثر مبيعًا في هولندا ونال العديد من ردود الفعل الإيجابية من القراء المتخصصين في الطب وغير المتخصصين.
«مرضى غيروا حياة أطبائهم» جديد العربي للنشر لـ إيلين فيسر
«مرضى غيروا حياة أطبائهم» جديد العربي للنشر لـ إيلين فيسر

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