فى عيد ميلادها.. «الباف والغرة» أبرز إطلالات ليلي علوي



تحتفل، اليوم 4 يناير، الفنانة ليلي علوي بعيد ميلادها، التي تتميز بالبساطة، كانت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الجميلة، وخفة الظل والرقة التي خطفت الأنظار.



اهتمامها بجمالها وإطلالتها أصبحت أيقونة لدى محبيها، بين اختياراتها المميزة للأزياء، وتسريحات الشعر المناسبة تميزت في بداية ظهورها، ونرصد أهم الوان شعر وتسريحات النجمة تميزت بهم ليلي:

تحتفل، اليوم 4 يناير، الفنانة ليلي علوي بعيد ميلادها، التي تتميز بالبساطة، كانت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الجميلة، وخفة الظل والرقة التي خطفت الأنظار.اهتمامها بجمالها وإطلالتها أصبحت أيقونة لدى محبيها، بين اختياراتها المميزة للأزياء، وتسريحات الشعر المناسبة تميزت في بداية ظهورها، ونرصد أهم الوان شعر وتسريحات النجمة تميزت بهم ليلي:

الشعر البنى:

ظهرت الفنانة ليلى علوى فى أعمال كثيرة بشعرها الطبيعى، ذو اللون البنى

ليلي علوي

الشعر الأصفر:

تعد ليلى علوى إحدى أيقونات الشعر الأصفر، فعلى مدار مشوارها الفنى يعتبر الشعر الأصفر هو المقرب لها، وظهرت به لسنوات طويلة بمختلف درجاته.

ليلي علوي

تسريحات الشعر:



"الغرة"

لا تليق تلك التسريحة على أى وجه، لكنها كانت مناسبة كثيرًا للفنانة ليلى علوى، حيث ظهرت فى فترة من الفترات بتسريحات شعر بالغرة العريضة والشعر متوسط الطول، وهو ما أضفى عليها إطلالة شبابية. لا تليق تلك التسريحة على أى وجه، لكنها كانت مناسبة كثيرًا للفنانة ليلى علوى، حيث ظهرت فى فترة من الفترات بتسريحات شعر بالغرة العريضة والشعر متوسط الطول، وهو ما أضفى عليها إطلالة شبابية.

ليلي علوي

"الباف"

تميزات أيضا بعمل "الباف" فى مقدمة الشعر، وهى التسريحات التى ميزتها فى أدوار كثيرة، والتى جسدت فيها دور الفتاة والحبيبة هادئة الطباع.