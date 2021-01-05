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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى عيد ميلادها.. «الباف والغرة» أبرز إطلالات ليلي علوي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:47 م
ليلي علوي
ليلي علوي
هويدا سعيد
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تحتفل، اليوم 4 يناير، الفنانة ليلي علوي بعيد ميلادها، التي تتميز بالبساطة، كانت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الجميلة، وخفة الظل والرقة التي خطفت الأنظار.

اهتمامها بجمالها وإطلالتها أصبحت أيقونة لدى محبيها، بين اختياراتها المميزة للأزياء، وتسريحات الشعر المناسبة تميزت في بداية ظهورها، ونرصد أهم الوان شعر وتسريحات النجمة تميزت بهم ليلي:
الشعر البنى:
ظهرت الفنانة ليلى علوى فى أعمال كثيرة بشعرها الطبيعى، ذو اللون البنى
ليلي علوي
ليلي علوي
الشعر الأصفر:
تعد ليلى علوى إحدى أيقونات الشعر الأصفر، فعلى مدار مشوارها الفنى يعتبر الشعر الأصفر هو المقرب لها، وظهرت به لسنوات طويلة بمختلف درجاته.
ليلي علوي
ليلي علوي
تسريحات الشعر:

"الغرة"
لا تليق تلك التسريحة على أى وجه، لكنها كانت مناسبة كثيرًا للفنانة ليلى علوى، حيث ظهرت فى فترة من الفترات بتسريحات شعر بالغرة العريضة والشعر متوسط الطول، وهو ما أضفى عليها إطلالة شبابية.
ليلي علوي
ليلي علوي
"الباف"
تميزات أيضا بعمل "الباف" فى مقدمة الشعر، وهى التسريحات التى ميزتها فى أدوار كثيرة، والتى جسدت فيها دور الفتاة والحبيبة هادئة الطباع.
فى عيد ميلادها..
البساطة في تسريحات الشعر:
بتسريحات شعر رقيقة غلبت عليها الإطلالات بالشعر الطويل المنسدل على كتفيها.

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