بوابات تعقيم وقياس حرارة في استقبال جمهور معرض إحلال المركبات

فتح مركز مصر للمعارض الدولية أبوابه لدخول الجمهور تدريجيًا لمعرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، اليوم الإثنين.وحرص القائمون على المعرض على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حيث تواجدت بوابات تعقيم على كل مدخل قاعة بالمعرض، علاوة على قياس الحرارة للجمهور، بالإضافة لوجود شاشات عرض بالداخل لشرح كافة الشروط والإجراءات.كما حرص جميع الوافدين على معرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة على الالتزام بارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال ساعات الانتظار، كما تم دخول المواطنين على مراحل لمنع الزحام داخل المعرض حرصا على سلامة المواطنين.وشهد مركز مصر للمعارض الدولية زحاما شديدا من قبل أصحاب السيارات القديمة الراغبين في إحلال المركبات الخاصة بهم، صباح اليوم الإثنين، للمشاركة في فعاليات اليوم الأول من معرض التكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.وانطلق، ظهر اليوم الإثنين، أول أيام فعاليات المعرض بمشاركة شركات السيارات وممثلي الوزارات والجهات المعنية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4- 6 يناير الجاري.ويتضمن المعرض عمل ورش للجمهور لتوفير كافة المعلومات حول مبادرة الإحلال وفوائد استخدام الغاز الطبيعي، كما يشهد عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي.