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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس وزراء البحرين يرحب بانعقاد القمة الخليجية الـ41

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:09 م
مجلس وزراء البحرين
مجلس وزراء البحرين
نيفين أشرف
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رحب مجلس وزراء البحرين، الإثنين، بانعقاد اجتماع القمة الحادية والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية، متمنيًا لأعمال القمة الخليجية المقبلة كل التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عُقد صباح اليوم، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء.

وتنعقد القمة الخليجية، غدًا الثلاثاء، في مدینة "العُلا" السعودية شمال غرب المملكة، وسط ظروف استثنائیة یمر بھا العالم إثر تداعیات فیروس كورونا المستجد، فیما تدفع الأمانة العامة للمجلس بأن یكون الملف الاقتصادي عنوانا للعقد الخامس من مسیرة المجلس.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة، لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

وانتهت حكومة المملكة العربية السعودية من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية في قاعة المرايا بمحافظة العلا، التي تشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية.

ووجه العاهل السعودي عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

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