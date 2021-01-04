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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد حديث السيسى.. محطات هامة فى مسيرة التعليم الفنى بمصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:55 م
السيسي
السيسي
سمر مدحت
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حظي التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، باهتمام بالغ في محاولة لتغيير النظرة السائدة عن ذلك النوع من التعليم، حيث إن أغلب أولياء الأمور يرغبون في إلحاق أبنائهم بالثانوية العامة ومن ثم الجامعات ولا يرغبون في سلوك طريق آخر غيره.

وذلك على الرغم من أن هناك نماذج ناجحة ومشرفة للغاية من أبناء التعليم الفني إلى جانب السعي المستمر من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير ذلك النوع من التعليم وزيادة أعداد المدارس به.

واتساقًا مع ذلك، فقط طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغيير نظرة المجتمع إلى خريجي التعليم الفني والتغيير من ثقافة المصريين، مؤكدًا على ضرورة إطلاق المبادرات لدعم التعليم الفني وخريجيه نفسيًا ومعنويًا.

واعتبر الرئيس أن قاطرة التعليم الفني في الدول المتقدمة تسبق التعليم العادي، لأن الأول هو الذي يخرج الكوادر الشبابية المدربة، مشددًا على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني.

وتستعرض «الدستور» في التقرير التالي جهود الدولة في تطوير التعليم الفني حتى يصبح متساويًا مع التعليم العادي في الكفاءة ونظرة المجتمع إلى جانب نماذج ناجحة من طلاب التعليم الفني في مصر.

أول الجهود التي قامت بها الدولة هي إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.

لكن لم تكن تلك المدارس هي وسيلة الحكومة الوحيدة لتطوير التعليم الفني في مصر، فخلال الخمس سنوات الماضية، أطلقت التعليم عددًا من المبادرات وبروتوكولات التعاون والخطوات من أجل تطوير التعليم الفني في مصر والارتقاء به.

وكان من ضمن المبادرات المهمة التي أطلقتها الحكومة، لدعم التعليم الفني، مبادرة "اشتغل فني" بدعم وتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى لـ"tvet"، وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، بهدف خلق منظومة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني.

أسامة مجدي، 17 عامًا، نموذج لأحد طلاب التعليم الفني الناجحين، والذي كان يحلم بأن يكون مهندس ديكور، إلا أنه لم يستطع الالتحاق بالثانوية العامة التي ستؤهله إلى دخول الجامعة والالتحاق بالكلية التي يرغب بها، بسبب مجموعه في المرحلة الإعدادية.

لم ييأس أسامة والتحق بالتعليم الفني، ورغم النظرة السائدة لذلك النوع من التعليم،إلا أنه حاول النجاح فيه بشكل مختلف، قال: "دخلت تخصص نجارة لأنه الأقرب لحلمي في هندسة الديكور، واهتميت بالحصص العملية والورش التدريبية وأخدت كورسات خارجية".

أضاف: "وبقيت أشتغل في نجارة الأشكال الخشبية واعمل بورتريهات خشب وأبيعها على الإنترنت بجانب الدراسة، لحد ما أتخرج وأشتغل بدراستي في مجال الديكور وتصنيع وتشكيل الأخشاب بأنواعها".

حسب آخر إحصاء صدر من وزارة التربية والتعليم فقد وصل عدد طلاب التعليم الفني إلى 2 مليون، موزعين على 1300 مدرسة، 600 مدرسة صناعية، 500 مدرسة تجارية، و150 زراعية، و50 فندقية.

ويضم التعليم الصناعي 625 مدرسة على مستوى الجمهورية، بها 21459 فصلًا، بإجمالي عدد طلاب 853724، ويضم التعليم الزراعي 135 مدرسة، بها 3 آلاف و635 فصلًا، وعدد الطلاب 164167.

أما " التعليم التجاري - والفندقي"، فيشمل 587 مدرسة، بإجمالي عدد فصول 13217، وتضم 564774 طالبًا، على صعيد المحافظات، فالقاهرة بها 35805 طلاب، 81 مدرسة، والجيزة بها 36263 طالبًا و48 مدرسة، والإسكندرية 22703 طلاب و34 مدرسة.

صابر منصور، 16 عامًا، أحد طلاب التعليم الفني الصناعي، والذي التحق به بسبب عمل والده في تبليط السيراميك، فأراد أن يسير على خطاه ويصبح له عمله وورشته الخاصة وساعده على ذلك القرار مجموعه في المرحلة الإعدادية.

قال: "بعد ما دخلت التعليم الفني واأصحابي دخلوا ثانوية عامة كنت مضايق، لكن لما تعايشت مع النوع ده من التعليم قلت لازم أطور نفسي فين وأستغل موهبتي من خلال عملي مع أبويا، خصوصًا أن التعليم الفني بيخرج شباب عندهم مهارة فنية حقيقية".

لم يكتف منصور بالقسم الذي التحق به في التعليم الفني فقط، ولكن تعلم أيضًا فن النحت، وقام بعمل تماثيل منحوتة بالسيراميك وليس بالفخار كالمعتاد، موضحًا أنه تعلم فن النحت أيضًا إلى جانب مهاراته في تبليط السيرامك والذي تخصص فيه بالمدرسة.

يذكر أن وزارة التعليم أدخلت أساليب جديدة في التعليم الفني، هدفت إلى تطوير الطلاب في القطاعات الحيوية التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد، وظهرت ثمار تلك الجهود خلال الـ6 سنوات الماضية، حيث تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصلًا وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية.

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